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Зеленский: Украина подтвердила депортацию 20 тысяч детей, но реальная цифра больше

Киев, Воскресенье 22 октября 2023 15:17
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Зеленский: Украина подтвердила депортацию 20 тысяч детей, но реальная цифра больше Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина подтвердила, что россияне незаконно депортировали 20 тысяч украинских детей. Однако реальная цифра гораздо больше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства сделал заявление в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Зеленский отметил роль Катара в возвращении незаконно депортированных украинских детей.

"Только то, что мы можем подтвердить документально, - это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил Катара за гуманитарную поддержку и 100 млн долларов, выделенных на укрепление энергетики, больниц и т.п.

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, участие стран Залива очень важно для реализации украинской формулы мира.

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их удерживают в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть четырех детей, которых незаконно депортировали оккупанты.

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