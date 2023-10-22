Зеленский: Украина подтвердила депортацию 20 тысяч детей, но реальная цифра больше
Украина подтвердила, что россияне незаконно депортировали 20 тысяч украинских детей. Однако реальная цифра гораздо больше.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Глава государства сделал заявление в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Зеленский отметил роль Катара в возвращении незаконно депортированных украинских детей.
"Только то, что мы можем подтвердить документально, - это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству", - сказал президент.
Зеленский также поблагодарил Катара за гуманитарную поддержку и 100 млн долларов, выделенных на укрепление энергетики, больниц и т.п.
Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, участие стран Залива очень важно для реализации украинской формулы мира.
Депортация украинских детей
Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их удерживают в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.
Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Недавно Украина смогла вернуть четырех детей, которых незаконно депортировали оккупанты.
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