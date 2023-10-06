Россия создала более 70 лагерей для "перевоспитания" украинских детей, - Лубинец

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По его словам, лагеря для "перевоспитания" украинских детей действуют как в самой России, так и на временно оккупированных территориях.

"Всех записывают, это официальная учебная программа на территории РФ для украинских детей. Я это подчеркиваю, что именно украинских детей пытаются записать в разные военные организации и провести через подобное "обучение". Россияне это делают не просто сознательно, они хотят именно из числа украинских детей растить новое поколение российских военнослужащих, которые в будущем наверняка, по мнению россиян, должны снова воевать против Украины или против других государств… Такое "яничарство" современного мира… По состоянию на данный момент мы можем говорить, что не менее 70 подобных лагерей действуют на территории РФ, на временно оккупированных территориях и в Крыму", – рассказал Лубинец.

Он отметил, что под "перевоспитание" попадают не только парни, но и девушки. Их учат разбирать автомат Калашникова, петь русские патриотические песни и готовят к военной карьере.

"Сознательно россияне совершают действия, направленные на принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Это является одним из признаков геноцида как военного преступления… К сожалению, многие международные эксперты, работающие над вопросом документирования военных преступлений, все никак не могут найти доказательства совершения именно преступлений против человечности, подпадающих под геноцид", - подчеркнул Лубинец.

Депортация украинских детей

Россия с начала полномасштабного вторжения незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их содержат в РФ или на оккупированных территориях. Также Кремль призвал россиян усыновлять украинских детей и упростил процедуру предоставления российского гражданства.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть из России 11 детей, незаконно депортированных оккупантами.

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