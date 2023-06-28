Оккупанты хотят вывезти в Чувашию около 300 детей из Запорожской области, - ЦНС

Оккупационные власти в Запорожской области планируют вывезти около 300 детей "на отдых" в Чувашскую Республику РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе, которое еще осенью прошлого года ввел на ТОТ международный преступник Владимир Путин", - отметили в ЦНС.

При этом российская сторона не дает родителям выехать с детьми на подконтрольные Украине территории, поэтому они будут вынуждены отправиться вместе с ними в РФ.

"Напомним, что политика похищения детей для дальнейшей их ассимиляции является признаком геноцида нации, ведь направлена на уничтожение самоидентификации нации. Следовательно, все, кто помогает или способствует вывозу детей, будут нести наказание именно за преступления против человечности", - подчеркнули в ЦНС.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно вывозит украинских детей с оккупированных территорий. Их отправляют в Крым, Беларусь или дальние регионы РФ якобы "на оздоровление".

Еще в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Путин пытался оправдать депортацию: детей якобы спасали из зоны конфликта.

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