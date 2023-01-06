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Оккупанты вывезли в Ростов более 400 украинских детей. Якобы на "праздники"

Фото: маленьких украинцев продолжают вывозить для "лучшей жизни в России" (unian.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты массово вывозят украинских детей в Москву, Ростов, другие крупные города и областные центры РФ, чтобы убедить их, что в России их ожидает счастливое будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет ЦНС, только из временно оккупированной Горловки Донецкой области вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия". Там, на территории РФ, детям определенным образом "промывают мозги" российской пропагандой "русскаго мира", при этом главной целью является "игра на контрасте", когда детям демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь в РФ в противоположность войне в Украине.

К вывозу детей привлекают медицинский персонал, фактически участвующий в этом преступлении, направленном на уничтожение целого поколения украинцев.

"Во всех российских школах на временно оккупированных территориях, которые являются просто пропагандистскими центрами с завезенными педагогами из РФ ежедневно проводятся "разговоры о важном". Целью этих уроков является убедить местных детей в том, что РФ их спасла от "нацистов", а захваченные земли испокон веков были российскими. Таким образом в памяти детей запечатлеваются преимущества РФ над их Родиной", - отмечает ЦНС.

В то же время враг увеличил количество пропагандистских мероприятий в южных временно оккупированных районах Украины, где детей свозят на выступления блогеров, спортсменов и музыкантов из РФ. Такие же встречи проходят в детских лагерях, куда россияне вывозят украинских детей для так называемого "лечения".

РБК-Украина сообщало, что россияне собрали от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние "елки".

Кроме того, мы писали, что количество детей, погибших в результате войны или депортированных в Россию, растет.

Вместе с тем Украина вернула троих детей, которых незаконно вывезли из Харьковской области в Россию.

Напомним, что в декабре оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровления" детей.

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Дети войны