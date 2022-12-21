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Оккупанты собираются вывезти украинских детей в Россию якобы на "елки"

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 19:29
Оккупанты собираются вывезти украинских детей в Россию якобы на "елки" Фото: украинских детей якобы "повезут" на новогодние "елки" в Москву (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне пытаются собрать от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние "елки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам Федорова, россияне прикрываются пропагандой - детей якобы увезут в Москву на новогодние праздники. При этом он напомнил о случаях, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и Россию сначала на неделю. Затем задержали их на отдыхе на два месяца.

Федоров призвал всех родителей, остающихся в оккупации, не отдавать своих детей оккупантам.

"Враг не раз показывал, что они нужны России либо для пропаганды, либо в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", - заявил он.

Сегодня, 21 декабря, РБК-Украина сообщило, что количество детей, погибших в результате войны или депортированных в Россию, растет.

Вчера, 20 декабря, мы писали, что Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.

Напомним, что недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей.

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Мелитополь Дети войны
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