Оккупанты выпустили по Украине почти 90 дронов. Сколько сбила ПВО

Атака РФ по Украине

За ночь в Киеве несколько раз объявлили тревогу. В Киеве гремели взрывы, а, в частности, в Киевской области работала ПВО. Военные предупреждали про угрозу атак российских беспилотников.

Уже позже стало известно, что в ночь на 27 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. В результате падения обломков БПЛА было повреждено здание, пострадали двое людей.

Напомним, что в ночь на 26 ноября российские войска запустили по Украине рекордное количество дронов. ПВО удалось сбить 76 из 188 беспилотников.

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