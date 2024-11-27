Оккупанты выпустили по Украине почти 90 дронов. Сколько сбила ПВО

Российские войска запустили по Украине 89 дронов. ПВО сбила 36 беспилотников, еще 48 былти локационно потеряны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"В ночь на 27 ноября противник атаковал Украину 89 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа", - говорится в сообщении.
Беспилотники оккупанты запускали с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях", - отметили в Воздушных силах.
Кроме того, еще 48 БПЛА были локационно потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.
За ночь в Киеве несколько раз объявлили тревогу. В Киеве гремели взрывы, а, в частности, в Киевской области работала ПВО. Военные предупреждали про угрозу атак российских беспилотников.
Уже позже стало известно, что в ночь на 27 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. В результате падения обломков БПЛА было повреждено здание, пострадали двое людей.
Напомним, что в ночь на 26 ноября российские войска запустили по Украине рекордное количество дронов. ПВО удалось сбить 76 из 188 беспилотников.
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