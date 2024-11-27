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В Киеве на фоне атаки дронов работает ПВО

Среда 27 ноября 2024 01:53
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В Киеве на фоне атаки дронов работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 ноября в Киеве слышны звуки взрывов. В городе работает ПВО и сбивает вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - написал в 01:46 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:50, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. Кроме того, темно-красным цветом в течение многих месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве на фоне атаки дронов работает ПВО

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