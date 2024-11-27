Последствия ночной атаки РФ на Киев: поврежден дом, есть пострадавшие

В ночь на 27 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. В результате падения обломков БпЛА было повреждено здание, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА) и канал мэра Киева Виталия Кличко.

Согласно сообщениям, в результате ночной атаки беспилотников россиян по Киеву, в Днепровском зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден дом. В КГВА говорили, что речь идет об объекте нежилой инфраструктуры.

Сначала было известно об одном пострадавшем. Через несколько минут Кличко уточнил, что уже госпитализированы два человека.

"Экстренные службы работают на месте", - добавил он.