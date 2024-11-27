Окупанти випустили по Україні майже 90 дронів. Скільки збила ППО

Атака РФ по Україні

За ніч у Києві кілька разів оголосили тривогу. У Києві гриміли вибухи, а, зокрема, в Київській області працювала ППО. Військові попереджали про загрозу атак російських безпілотників.

Уже пізніше стало відомо, що в ніч на 27 листопада Росія вкотре намагалася атакувати Київ дронами. Унаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю, постраждали двоє людей.

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада російські війська запустили по Україні рекордну кількість дронів. ППО вдалося збити 76 зі 188 безпілотників.

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