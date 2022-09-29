Оккупанты не выпускают украинцев, которые пытаются выехать из России, - Гайдай
Оккупанты не выпускают около 1000 украинцев из России в Латвию. Люди, среди которых инвалиды и дети, находятся на пункте пропуска уже четвертый день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, желающих уехать... В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети находятся в ужасных условиях", - рассказал он.
По словам Гайдая, около тысячи человек опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят из РФ.
"Они избрали свободу, но россияне создают преграды и здесь. 1000 украинцев опасаются за свою жизнь, ожидая репрессий со стороны оккупантов", - добавил начальник Луганской ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска намерены закрыть Мариуполь для выезда жителей, чтобы провести в городе принудительную мобилизацию.
Также в Мелитополе оккупанты с оружием заставляли жителей участвовать в "референдуме". Тех, кто отказался голосовать, угрожают депортировать.
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