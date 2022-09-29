Окупанти не випускають українців, які намагаються виїхати з Росії, - Гайдай

Окупанти не випускають близько 1000 українців із Росії до Латвії. Люди, серед яких інваліди та діти, перебувають на пункті пропуску вже четвертий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"На пункті пропуску Бурачки в Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які бажають виїхати... У черзі зібралося близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди та маленькі діти перебувають у жахливих умовах", - розповів він.

За словами Гайдая, близько тисячі людей побоюються, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять із РФ.

"Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. 1000 українців побоюються за своє життя, очікуючи на репресії з боку окупантів", - додав начальник Луганської ОВА.