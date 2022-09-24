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В Мелитополе оккупанты угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме", - мэр

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Мелитополь, Суббота 24 сентября 2022 17:19
В Мелитополе оккупанты угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме", - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты с оружием заставляют жителей Мелитополя (Запорожская область) участвовать в "референдуме". Тех, кто отказался голосовать, угрожают депортировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, вооруженные россияне и коллаборанты со вчерашнего дня ходят по квартирам и заставляют голосовать. Однако жители оккупированного города массово не открывают дверь.

"Рашисты ходят с автоматчиками и оставляют записки. Угрожают тем, кто не открыл дверь. Будут приходить и во второй, и в третий раз, чтобы все-таки добиться голосования. Тем, кто открыл дверь и отказался поддерживать голосование, угрожают депортацией", - сказал Федоров.

Мэр добавил, что жители пытаются уехать из города в период проведения так называемого "референдума", а участники сопротивления борются с организаторами.

"Есть и забавные случаи сопротивления. Например, люди солидолом смазывают ручки на дверях, чтобы те, кто с комиссией приходят, потом не могли отмыться от этого солидола", - рассказал городской голова.

Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты во время псевдореферендума выдают российские паспорта и повестки.

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Мелитополь Референдум
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