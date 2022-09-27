Оккупанты закрывают Мариуполь для мобилизации мужчин, - мэр

Российские войска намерены закрыть Мариуполь для выезда жителей, чтобы провести в городе принудительную мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Вадима Бойченко на брифинге.

"Мы видим по статистике, если неделю назад уезжали в Украину где-то 80-120 людей в сутки, то за прошедшие сутки выехали из Мариуполя восемь человек. Это говорит о том, что Мариуполь закрывают", - отметил он.

По мнению Бойченко, оккупанты закрывают город для принудительной мобилизации мужчин после оглашения результатов псевдореферендума.

Городской голова призвал мужчин призывного возраста как можно скорее выезжать из Мариуполя.

"Сегодня надо находить любые пути для выезда на подконтрольные Украине территории", - добавил Бойченко.