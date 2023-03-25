В Запорожской области россияне учат коллаборантов, как эвакуироваться, - мэр Мелитополя

На временно оккупированной части Запорожской области россияне устраивают инструктажи по эвакуации для коллаборантов перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, враг делает рассылку в Telegram-каналах, как себя вести во время контрнаступления ВСУ.

Также вчера, 24 марта, в одном из сел возле Мелитополя россияне собирали коллаборантов - полицейских, преподавателей и сотрудников медучреждений.

"С ними в деталях проговаривали вопрос насчет эвакуации. Поэтому сегодня у коллаборантов и оккупантов есть нарастающая паника", - добавил Федоров.

По его словам, такая ситуация сказывается и на мирных жителях. Россияне переодеваются в гражданскую одежду и рассказывают украинцам о том, что ВСУ якобы будут их убивать во время деоккупации, что, конечно же, является неправдой.