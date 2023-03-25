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В Запорожской области россияне учат коллаборантов, как эвакуироваться, - мэр Мелитополя

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Суббота 25 марта 2023 20:08
В Запорожской области россияне учат коллаборантов, как эвакуироваться, - мэр Мелитополя Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На временно оккупированной части Запорожской области россияне устраивают инструктажи по эвакуации для коллаборантов перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, враг делает рассылку в Telegram-каналах, как себя вести во время контрнаступления ВСУ.

Также вчера, 24 марта, в одном из сел возле Мелитополя россияне собирали коллаборантов - полицейских, преподавателей и сотрудников медучреждений.

"С ними в деталях проговаривали вопрос насчет эвакуации. Поэтому сегодня у коллаборантов и оккупантов есть нарастающая паника", - добавил Федоров.

По его словам, такая ситуация сказывается и на мирных жителях. Россияне переодеваются в гражданскую одежду и рассказывают украинцам о том, что ВСУ якобы будут их убивать во время деоккупации, что, конечно же, является неправдой.

Напомним, ранее стало известно, что россияне решили "перенести" столицу Запорожской области во временно оккупированный Мелитополь.

Также мы писали, что в Херсонской области оккупанты крадут автомобили у мирных жителей, чтобы вывезти украденное.

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