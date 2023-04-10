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Зачищают предателей. В Мелитополе взяли расписки из коллаборантов

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Запорожье , Понедельник 10 апреля 2023 16:17
Зачищают предателей. В Мелитополе взяли расписки из коллаборантов Фото: оккупанты в Мелитополе взяли расписки из коллаборантов о невыезде из города (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У коллаборантов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области захватчики 10 апреля взяли расписки о невыезде из города. В случае отказа отправляют "на подвал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Ивана Федорова.

По его словам, буквально сегодня враг взял расписки со всех коллаборантов и запрещает им уезжать даже за пределы города.

"Там же не спрашивают - соглашаются коллаборанты на такие условия или нет. Для того, чтобы не попасть на подвал, нужно написать расписку. Можно, конечно, не писать, но из подвала точно далеко никто не уйдет", - добавил он.

Он уточнил, что среди оккупантов, как и среди коллаборантов, усиливается паника.

"Предатели не нужны никому, поэтому враг начинает их зачищать, потому что они что-то знают", - констатировал Федоров.

Как сообщалось, в последние две недели взрывы во временно оккупированном Мелитополе стали звучать чаще. После этих "хлопков" были уничтожены 15 военных группировок врага, а оккупанты начали заменять местных коллаборантов на приезжих из РФ.

Кроме того, у гауляйтеров начали изымать загранпаспорта, чтобы они не могли сбежать. В частности, такую практику начали применять в отношении мелитопольских коллаборантов.

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