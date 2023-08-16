CNN показало видео от СБУ июльской атаки на Крымский мост морским дроном
Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила журналистам кадры об использовании экспериментального морского беспилотника для совершения атаки на Крымский мост 17 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В украинской спецслужбе также предоставили изданию новые подробности об операции в прошлом месяце, и отметили, что последуют новые подобные атаки.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что использованный беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby), стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинский морской дрон (фото предоставлено СБУ / cnn.com)
"Морские беспилотники - это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. С помощью этих беспилотников недавно мы успешно поразили Крымский мост, БДК (большой десантный корабль) "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", - отметил он.
СБУ предоставила журналистам видео июльской операции, на котором был показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор моста.
В CNN добавили, что источники в службе также предоставили им два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через 5 минут еще один удар - по железнодорожному участку с противоположного направления.
Руководитель СБУ Малюк также взял на себя ответственность за первую атаку на незаконный Крымский мост 8 октября, но отказался сообщить подробности.
Удары по Крымскому мосту
Россияне незаконно построили Крымский мост после оккупации полуострова в 2014 году. Мост соединяет оккупированный украинский полуостров с территорией РФ. Сейчас оккупанты используют его для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.
Первые взрывы на мосту прогремели еще в октябре 2022 года во время спецоперации СБУ. Позже это подтвердил глава службы Василий Малюк.
А уже в этом году, 17 июля, в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту было разрушено два пролета. Разрушения были настолько значительными, что его восстановление продлится как минимум до конца года.
А уже 12 августа россияне заявляли о двух ракетных атаках на Крымский мост. Но, как всегда, в Минобороны РФ отчитались об успешном отражении атаки, добавляя, что жертв и разрушений не было.
По версии захватчиков, Крымский мост в этот раз пытались атаковать зенитными ракетами С-200. Больше о взрывах возле Крымского моста вы можете прочесть в материале РБК-Украина.
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