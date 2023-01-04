ВСУ, вероятно, впервые затрофеили российский ЗРК С-300 (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram .

"Трофеев много не бывает, тем более если они такие. Если нам не мозолит в глазах, то это трофейный С-300 и если не ошибаемся, то это первое, по крайней мере, видеоподтверждение трофея данного образца", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такие комплексы также есть на вооружении украинских войск. Они активно используются для борьбы с воздушными целями, такими как ракеты и дроны.