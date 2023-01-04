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ВСУ, вероятно, впервые затрофеили российский ЗРК С-300 (видео)

Новина українською →
Среда 04 января 2023 11:23
ВСУ, вероятно, впервые затрофеили российский ЗРК С-300 (видео) Фото: ВСУ, вероятно, впервые затрофеили российский ЗРК С-300 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженным силам Украины, вероятно, впервые удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Трофеев много не бывает, тем более если они такие. Если нам не мозолит в глазах, то это трофейный С-300 и если не ошибаемся, то это первое, по крайней мере, видеоподтверждение трофея данного образца", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такие комплексы также есть на вооружении украинских войск. Они активно используются для борьбы с воздушными целями, такими как ракеты и дроны.

Напомним, украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 720 российских солдат и немало техники, в том числе систему ПВО.

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