Оккупанты открыли онлайн-доступ к недвижимости в Запорожской области

На временно оккупированной территории Запорожской области Россия запускает цифровую схему оформления недвижимости, фактически закрепляя результаты оккупации и создавая новые юридические основания для передачи имущества гражданам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
Оккупационные структуры Запорожской области предлагают гражданам России удаленно оформлять права собственности на объекты недвижимости в регионе.
Формально это подается как "удобный цифровой сервис" для дистанционной регистрации, но фактически закрепляет результаты оккупации в юридическом поле РФ.
С января 2026 года экстерриториальный прием документов уже доступен в МФЦ 79 регионов России, а затем планируется расширение на всю страну.
Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Калужской и Самарской областей.
За цифровым удобством скрывается стратегия колонизации и перераспределения собственности. Речь идет о квартирах и коммерческих объектах, владельцы которых покинули регион из-за боевых действий, репрессий и угрозы жизни.
Отсутствие собственников оккупационная администрация трактует как возможность переоформить недвижимость на третьих лиц без их присутствия на месте.
По мнению аналитиков, дистанционная регистрация закрепляет демографические и имущественные изменения, предоставляя россиянам, никогда не проживавшим в регионе, юридическую возможность владеть имуществом на временно оккупированной территории.
Законные владельцы лишены доступа к своим объектам и к украинским реестрам, что препятствует защите их прав. Оккупационная власть одновременно стимулирует переселение лояльного населения, создает слой "новых собственников", экономически заинтересованных в сохранении режима, и постепенно вытесняет коренных жителей из имущественного пространства региона.
Напоминаем, что на временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация установила фактическую информационную блокаду, ограничив доступ местного населения к независимым источникам новостей и контролируя поток информации.
Отметим, что на временно оккупированных территориях Россия совместно с оккупационными структурами открывает онлайн-казино, рассматривая их как дополнительный механизм извлечения финансовой выгоды из захваченных регионов.