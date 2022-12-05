Оккупанты ударили по энергообъектам Украины

В понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадания по энергетическим объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.
"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", - заявляют в компании.
Там также отмечают, что диспетчеры работают над удержанием баланса в энергосистеме.
Напомним, 5 декабря в Украине началась масштабная воздушная тревога. В ряде областей начали работать системы ПВО.
После этого в ряде регионов начались проблемы с электроснабжением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.