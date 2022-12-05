Оккупанты ударили по энергообъектам Украины

В понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадания по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook .

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", - заявляют в компании.

Там также отмечают, что диспетчеры работают над удержанием баланса в энергосистеме.