В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы

В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков РФ. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Где возникли проблемы с электроснабжением - в материале РБК-Украина ниже.

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что регион остался полностью без электроснабжения. Энергетики применили экстренное отключение, чтобы предотвратить аварии.

Кривой Рог

По словам руководителя военной администрации Александра Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света, отключены котельные и насосные станции.

"Содержим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", - отметил он.

Одесская область

В Одессе и частично в области пропал свет. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. В городе полностью отсутствует водоснабжение.

В Молдове также зафиксированы перебои со светом из-за обстрела Одесской области. Молдавская энергетическая компания сообщает о возможном отключении электроэнергии в стране.

Житомирская область

В Житомире и некоторых населенных пунктах области отчасти отсутствует электроэнергия. Также в Житомире перебои с водоснабжением.

Черниговская и Черкасская области

Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе ввели аварийные отключения света. По его словам, ограничения вводят из-за возможных ударов россиян по энергосистеме.

Также о возможных перебоях с подачей воды, тепла и света предупредил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Николаевская область

В Николаевской области массовые отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. В Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Напомним, что по всей Украине действуют "Пункты несокрушимости". Найти "Пункт несокрушимости" в вашем населенном пункте можно по ссылке.