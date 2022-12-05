В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы
В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков РФ. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.
Где возникли проблемы с электроснабжением - в материале РБК-Украина ниже.
Сумская область
В "Сумыоблэнерго" сообщили, что регион остался полностью без электроснабжения. Энергетики применили экстренное отключение, чтобы предотвратить аварии.
Кривой Рог
По словам руководителя военной администрации Александра Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света, отключены котельные и насосные станции.
"Содержим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", - отметил он.
Одесская область
В Одессе и частично в области пропал свет. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. В городе полностью отсутствует водоснабжение.
В Молдове также зафиксированы перебои со светом из-за обстрела Одесской области. Молдавская энергетическая компания сообщает о возможном отключении электроэнергии в стране.
Житомирская область
В Житомире и некоторых населенных пунктах области отчасти отсутствует электроэнергия. Также в Житомире перебои с водоснабжением.
Черниговская и Черкасская области
Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе ввели аварийные отключения света. По его словам, ограничения вводят из-за возможных ударов россиян по энергосистеме.
Также о возможных перебоях с подачей воды, тепла и света предупредил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Николаевская область
В Николаевской области массовые отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Из-за возможности ракетных обстрелов поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. В Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.
Напомним, что по всей Украине действуют "Пункты несокрушимости". Найти "Пункт несокрушимости" в вашем населенном пункте можно по ссылке.
В Украине продолжается масштабная воздушная тревога. В ряде областей сообщают о взрывах и работе ПВО.
Детальнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.
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