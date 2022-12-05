Масштабная тревога в Украине, работает ПВО: что известно

В Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревона. Граждан предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Обновлено 14:25. Несколько поездов задерживаеются

Укрзализныця сообщает, что все поезда продолжают движение, резервные локомотивы находятся в готовности, посадка и высадка проходит через подземные переходы.

На данный момент из-за временного обесточивания задерживеются поезда:

№712 Киев-Краматорск – 1 час

– 1 час №111 Киев-Изюм – 1 час 33 мин

Обновлено 14:20. На станциях метро в Киеве очень много людей

Люди дожидаются окончания тревоги в Киеве в метро. На некоторых станциях почти нет мест.

Обновлено 14:14. В Черкасской области слышны звуки похожие на взрывы

Жители Черкащины сообщают Суспильному о звуках, похожих на взрывы.

Обновлено 14:10. Из-за ракетоной атаки возможны перебои со светом и связью

Очередной массированный обстрел может привести к перебоям с электрикой, водой, отоплением, свзязью и Интернетом.

Городской голова Тернополя Сергей Надал призывает жителей подготовится к возможным отключениям.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус напоминает, что в городе работают Пункты незламности и приводит список адресов.

Обновлено 14:05. Взрывы в Запорожье

Корреспонденты Суспильного сообщают о звуках взрывов в Запорожье.

Обновлено 14:00. В небе над Украиной много ракет. Взрывы в Кременчуге

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает, что над Украиной много ракет.

В тоже время, по информации Суспильного, местные жители Кременчуга слышали взрывы в городе.

Обновлено 13:55. Тревога по всей Укране, кроме Крыма. Работает ПВО

На данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине, за исключением Крыма.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уже есть информация о работе ПВО. Количество сбитых ракет пока не уточняется.

Обновлено 13:52. В Черкасской области аварийные отключения света

В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в Черкасской области с 13:00 применены графики аварийных отключений света:

ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);

Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);

ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);

Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Обновлено 13:50. В Полтавской области работает ПВО

Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о работе ПВО в регионе.

Обновлено 13:45. От куда летят ракеты?

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщает, что россияне произвели запуски из Волгодонска, Каспия и Черного моря.

Первая волна ракет уже прошла. Волно, по словам Игната, может быть несколько, поскольку россияне пытаются запутать украинские системы ПВО.

Обновлено 13:40. Возможны удары по объектам энергетики.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий призывает жителей запастись водой и зарядить гаджеты из-за угрозы ударов по объектам энергетики.

"Закрывайте окна и максимально сохраняйте тепло в помещениях.

Обновлено 13:35. Крылатые ракеты в воздухе и предупреждение от ГСЧС.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что вражеские крылатые ракеты уже в воздухе.

Кроме того, в ГСЧС просят граждан соблюдать информационную тишину и пройти в укрытия.

Обновлено 13:26. Враг осуществил пуски ракет.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщает, что россияне запустили ракеты и просит жителей области пройти в укрытия.

Карта воздушных тревог на 13:15.

В настоящий момент тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram призвал жителей области не игнорировать сирену, поскольку есть угроза ракетных ударов.

О ракетной опасности также предупредил глава Житомирской ОВА.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк просит граждан пройти в укрытия и не пренебрегать опасностью.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram оставил следующее сообщение: "Тревогу не игнорируйте, отобъемся".