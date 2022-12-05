Окупанти вдарили по енергооб'єктах України

У понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.
"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", - заявляють у компанії.
Там також зазначають, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
Нагадаємо, 5 грудня в Україні почалася масштабна повітряна тривога. У низці областей почали працювати системи ППО.
Після цього у низці регіонів почалися проблеми з електропостачанням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.