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Окупанти вдарили по енергооб'єктах України

Ілюстративне фото: окупанти вдарили по енергооб'єктах України (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", - заявляють у компанії.

Там також зазначають, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні почалася масштабна повітряна тривога. У низці областей почали працювати системи ППО.

Після цього у низці регіонів почалися проблеми з електропостачанням.

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