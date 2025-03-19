Оккупанты ударили баллистикой по Днепропетровской области: ранены железнодорожники

Российские оккупанты сегодня, 19 марта, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате этого ранения получили железнодорожники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram .

Как отметили в компании, россияне совершили уже вторую за сегодня атаку на железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области.

"Ранены четыре железнодорожника, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь", - добавили в УЗ.

По предварительной информации, россияне использовали для атаки баллистику.

Железнодорожники приложили усилия, чтобы эта атака не повлияла на движение поездов.

Стоит заметить, что ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал об ударе оккупантов по Каменскому району Днепропетровской области. По его словам, трое человек получили ранения, один из них - в тяжелом состоянии.