Окупанти вдарили балістикою по Дніпропетровській області: поранено залізничників

Російські окупанти сьогодні, 19 березня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Унаслідок цього поранення отримали залізничники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram .

Як зазначили в компанії, росіяни здійснили вже другу за сьогодні атаку на залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області.

"Поранено чотирьох залізничників, з них двоє - у важкому стані. Їм надається медична допомога", - додали в УЗ.

За попередньою інформацією, росіяни використовували для атаки балістику.

Залізничники доклали зусиль, щоб ця атака не вплинула на рух поїздів.

Варто зауважити, що раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про удар окупантів по Кам'янському району Дніпропетровської області. За його словами, троє людей дістали поранення, одна з них - у важкому стані.