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Россияне ударили дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, - УЗ

Среда 19 марта 2025 08:29
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Россияне ударили дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, - УЗ Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области(Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время вражеской атаки дронов россияне ударили по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, в результате чего есть обесточенные участки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает "Укрзализныця", несмотря на вражескую атаку движение поездов продолжается по графику.

В частности, во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. Обошлось без пострадавших.

"Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзализныци". Работаем над восстановлением", - пишет "Укрзализныця".

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам с применением ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (КАБов) и беспилотников. Дроны же террористы запускают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

В ночь на 19 марта россияне атаковали Украину:

  • двумя баллистическими ракетами "Искандер-М";
  • четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300;
  • 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 72 дрона. Еще 56 были локально потеряны без негативных последствий.

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