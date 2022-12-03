Под оккупированным Мелитополем раздаются взрывы и автоматные очереди: что известно
Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, возле Плодородного слышна стрельба.
"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди. Уточняем подробности", - написал Федоров.
Фото: в Мелитопольском районе слышны громкие взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Напомним, вчера на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.
Добавим, ранее возле Мелитополя в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.
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