Оккупанты ударили по частному сектору под Сумами, есть погибшие

Напомним, что это не первый удар по Сумской области сегодня. Незадолго до этого удара россияне обстреляли многоэтажку в Свесе.

Вчера оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Сегодня Сумская ОВА сообщила, что в результате вчерашней атаки погиб человек.

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