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Окупанти ударили по приватному сектору під Сумами, є загиблі

Фото: Окупанти ударили по приватному сектору під Сумами (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти ввечері 25 серпня ударили по приватному сектору під Сумами. В результаті атаки загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні ввечері, 25 серпня ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади", - повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені.

"На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, що це не перший удар по Сумській області за сьогодні. Незадовго до цього удару росіяни обстріляли багатоповерхівку у Свесі.

Вчора окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Сьогодні Сумська ОВА повідомила, що в результаті вчорашньої атаки загинула людина.

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Сумська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти