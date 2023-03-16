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Оккупанты ежедневно уничтожают Авдеевку авиационными ракетами и танками, - глава города

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Авдеевка, Четверг 16 марта 2023 19:40
Оккупанты ежедневно уничтожают Авдеевку авиационными ракетами и танками, - глава города Фото: оккупанты ежедневно уничтожают Авдеевку авиационными ракетами и танками (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные ежедневно наносят авиационные удары по Авдеевке в Донецкой области и фактически уничтожают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.

Сегодня оккупанты обстреляли город из артиллерии, а уже позже к атаке присоединились российские танки.

"Количество обстрелов вражеской авиации и зенитных комплексов иногда достигает 15. Также фиксируем атаки на коксохимический завод", - говорится в заявлении.

Барабаш отметил, что оккупанты каждый день обстреливают город из реактивной артиллерии типа "Смерч", "Ураган" и "Град". Также россияне используют ракеты Х-101, Х-555 и Х-59 для ударов по Авдеевке.

Напомним, что российское наступление в районе оккупированного Донецка сейчас выдохлось, а врагу требуется время на восстановление потерь.

Ночью во вторник, 14 марта, российские войска устроили авиаракетный удар по Авдеевке. По городу выпущено три ракеты.

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