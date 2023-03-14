Наступление РФ в районе Донецка выдохлось, оккупанты жалуются на снарядный голод, - ВСУ
Российское наступление в районе оккупированного Донецка сейчас выдохлось, а врагу требуется время на восстановление потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире национального телемарафона.
По сравнению с прошлой неделей количество штурмов и обстрелов под Донецком уменьшилось. Ранее фиксировали около 100 штурмов и примерно 600 обстрелов в сутки, а теперь оккупанты предпринимают максимум 30 штурмовых действий в этом направлении.
Дмитрашковский пояснил, что подкрепление в виде 136 бригады ВС РФ понесло значительные потери в технике и личном составе.
"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136 бригада понесла большие потери", - сказал спикер.
По его словам, россияне нуждаются в возобновлении своих потерь для дальнейших наступательных действий. Также оккупанты жалуются на снарядный голод и установленный лимит, который нельзя превышать.
Напомним, что ночью во вторник, 14 марта, российские войска устроили авиаракетный удар по Авдеевке. По городу выпущено три ракеты.
Российские оккупанты под Марьинкой пытаются штурмовать позиции украинских защитников с помощью малых пехотных групп. Активно применять технику враг боится.
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