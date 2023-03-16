Окупанти щодня знищують Авдіївку авіаційними ракетами і танками, - глава міста

Російські військові щодня завдають авіаційних ударів по Авдіївці у Донецькій області та фактично знищують місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.