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Окупанти щодня знищують Авдіївку авіаційними ракетами і танками, - глава міста

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Авдіївка, Четвер 16 березня 2023 19:40
Окупанти щодня знищують Авдіївку авіаційними ракетами і танками, - глава міста Фото: Окупанти щодня знищують Авдіївку авіаційними ракетами і танками (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові щодня завдають авіаційних ударів по Авдіївці у Донецькій області та фактично знищують місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.

Сьогодні окупанти обстріляли місто з артилерії, а вже пізніше до атаки долучились російські танки.

"Кількість обстрілів ворожої авіації та зенітних комплексів іноді сягає 15. Також фіксуємо атаки на коксохімічний завод", - йдеться у заяві.

Барабаш зазначив, що окупанти кожного дня обстрілюють місто з реактивної артилерії типу "Смерч", "Ураган" та "Град". Також росіяни використовують ракети Х-101, Х-555 та Х-59 для ударів по Авдіївці.

Нагадаємо, що російський наступ в районі окупованого Донецька наразі видихнувся, а ворог потребує часу на відновлення втрат.

Вночі у вівторок, 14 березня, російські війська влаштували авіаракетний удар по Авдіївці. По місту випущено три ракети.

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