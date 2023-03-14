Ночью РФ нанесла авиаракетный удар по Авдеевке: одна из ракет попала в жилой квартал
Ночью во вторник, 14 марта, российские войска устроили авиаракетный удар по Авдеевке. По городу выпущено три ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"На Донецком направлении ночью произошел авиаракетный удар по Авдеевке - три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна в жилой квартал", - рассказал он.
По словам Кириленко, к утру россияне нанесли еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному Очеретинской общины. В течение дня под обстрел попало Курахово - поврежден парк и дом.
Как сообщалось, в понедельник, 13 марта, российские военные из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области.
В частности, оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Есть погибший человек.
Кроме того, 13 марта в Константиновке Донецкой области, раздались взрывы.