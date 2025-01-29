Оккупанты размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области, - АТЕШ

Ситуация в Херсонской области

Напомним, в декабре военные сообщали, что ВСУ держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Россияне ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки на этой территории.

К тому же оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

Также сообщалось, что российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

Недавно военные рассказывали, что россияне продолжают попытки закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр.

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