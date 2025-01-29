Окупанти розміщують техніку в захоплених будинках жителів Херсонської області, - АТЕШ

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, у грудні військові повідомляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра у Херсонській області. Росіяни щодня здійснюють 5-7 спроб висадки на цій території.

До того ж окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Також повідомлялося, що російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.

Нещодавно військові розповідали, що росіяни продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.

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