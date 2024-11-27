Оккупанты в разы увеличили обстрелы Купянска, - глава ГВА

Российские оккупанты последнее время усиленно атакуют Купянск. Целями их ударов становятся гражданская инфраструктура и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона.

Он отметил, что ранее россияне при помощи FPV-дронов пытались контролировать подъезды к Купянску и центральные части города, что значительно осложняло доставку гуманитарной помощи.

"Сейчас эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодняшний день уже более 10 попаданий именно в гражданский транспорт, гражданскую инфраструктуру", - уточнил начальник ГВА.

В то же время, по его словам, темпы эвакуации резко снизились, поскольку местные жители не хотят выезжать из города. На левом берегу реки Оскол остается более тысячи человек.