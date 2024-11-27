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Оккупанты в разы увеличили обстрелы Купянска, - глава ГВА

Купянск, Среда 27 ноября 2024 19:20
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Оккупанты в разы увеличили обстрелы Купянска, - глава ГВА Иллюстративное фото: оккупанты в разы увеличили обстрелы Купянска (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты последнее время усиленно атакуют Купянск. Целями их ударов становятся гражданская инфраструктура и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона.

Он отметил, что ранее россияне при помощи FPV-дронов пытались контролировать подъезды к Купянску и центральные части города, что значительно осложняло доставку гуманитарной помощи.

"Сейчас эти обстрелы увеличились, увеличились в разы. На сегодняшний день уже более 10 попаданий именно в гражданский транспорт, гражданскую инфраструктуру", - уточнил начальник ГВА.

В то же время, по его словам, темпы эвакуации резко снизились, поскольку местные жители не хотят выезжать из города. На левом берегу реки Оскол остается более тысячи человек.

Бои за Купянск

Напомним, несколько недель назад стало известно, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Но украинские защитники смогли отбить атаку.

При этом несколько дней назад начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заверял, что угрозы Купянску нет.

А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отмечал, что украинские защитники смогли отбросить россиян от Купянска и контролируют ситуацию.

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