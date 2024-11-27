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Окупанти в рази збільшили обстріли Куп'янська, - голова МВА

Куп'янськ, Середа 27 листопада 2024 19:20
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Окупанти в рази збільшили обстріли Куп'янська, - голова МВА Ілюстративне фото: окупанти в рази збільшили обстріл Куп'янська (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти останнім часом посилено атакують Куп'янськ. Цілями їх ударів стають цивільна інфраструктура та транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бесєдіна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що раніше росіяни за допомогою FPV-дронів намагалися контролювати під'їзди до Куп'янська та центральні частини міста, що значно ускладнювало доставку гуманітарної допомоги.

"Наразі ці обстріли збільшилися, збільшилися в рази. На сьогоднішній день вже понад 10 влучань саме у цивільний транспорт, цивільну інфраструктуру", - уточнив начальник МВА.

Водночас, за його словами, темпи евакуації різко знизилися, оскільки місцеві жителі не хочуть виїжджати з міста. На лівому березі річки Оскіл залишається понад тисячу людей.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Але українські захисники змогли відбити атаку.

При цьому кілька днів тому начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запевняв, що погрози Куп'янську немає.

А речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначав, що українські захисники змогли відкинути росіян від Куп'янська та контролюють ситуацію.

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