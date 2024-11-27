Окупанти в рази збільшили обстріли Куп'янська, - голова МВА

Російські окупанти останнім часом посилено атакують Куп'янськ. Цілями їх ударів стають цивільна інфраструктура та транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бесєдіна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що раніше росіяни за допомогою FPV-дронів намагалися контролювати під'їзди до Куп'янська та центральні частини міста, що значно ускладнювало доставку гуманітарної допомоги.

"Наразі ці обстріли збільшилися, збільшилися в рази. На сьогоднішній день вже понад 10 влучань саме у цивільний транспорт, цивільну інфраструктуру", - уточнив начальник МВА.

Водночас, за його словами, темпи евакуації різко знизилися, оскільки місцеві жителі не хочуть виїжджати з міста. На лівому березі річки Оскіл залишається понад тисячу людей.