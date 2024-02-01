Оккупанты проводят допросы и угрожают работникам ЗАЭС и их семьям, - ЦНС

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации. Недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация на ЗАЭС постоянно становится хуже.

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