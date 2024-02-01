UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти проводять допити та погрожують працівникам ЗАЕС та їх сім'ям, - ЦНС

Фото: окупанти проводять допити та погрожують працівникам ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились йти з ними на співпрацю, але не залишили Енергодар. Окупанти викликають спеціалістів на допити та погрожують їх родинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначають в ЦЕС, водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності.

"Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - зауважують у Центрі нацспротиву. 

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Нещодавно росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

Днями міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС постійно стає гіршою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС