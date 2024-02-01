Окупанти проводять допити та погрожують працівникам ЗАЕС та їх сім'ям, - ЦНС

Росіяни продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились йти з ними на співпрацю, але не залишили Енергодар. Окупанти викликають спеціалістів на допити та погрожують їх родинам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в ЦЕС, водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності.
"Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - зауважують у Центрі нацспротиву.
Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.
На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Нещодавно росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.
Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.
Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.
Днями міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС постійно стає гіршою.
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