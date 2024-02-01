Окупанти проводять допити та погрожують працівникам ЗАЕС та їх сім'ям, - ЦНС

"Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦЕС, водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності.

"Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - зауважують у Центрі нацспротиву.