Оккупанты придумали новый циничный способ "паспортизации" украинцев: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что захватчики выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта.

"Таким образом, украинцы без паспорта РФ, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть", - говорится в сообщении.

Сейчас на временно оккупированной территории минусовая температура, а значительное количество сел без электроэнергии из-за неспособности оккупационной "администрации" обеспечить жизнедеятельность региона.

"Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе", - добавили в ЦНС.

Новости о паспортизации РФ

Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Недавно мы рассказывали, что россияне с начала 2024 года будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации кафиры использовали местные предатели. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.