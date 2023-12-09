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Украинцам в оккупации с 1 января будут отказывать в медицинской помощи, - ЦНС

Украина, Суббота 09 декабря 2023 04:10
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Украинцам в оккупации с 1 января будут отказывать в медицинской помощи, - ЦНС Фото: украинцам на оккупированных территориях будут отказывать в медицинской помощи (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские захватчики с начала 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях с 1 января враг перестанет оказывать медицинские услуги украинцам, которые не согласились получать российские паспорта", - отмечают в ЦНС

Так, "пилотный проект" уже стартовал в Старобельске (Луганская область), где украинцам не предоставляют медицинские услуги без наличия паспорта РФ, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам.

"Таким образом, враг проводит сознательную политику геноцида с целью уничтожения украинцев как нации на их этнических землях", - отмечают в сообщении.

Следует отметить, что мелитопольский городской глава Иван Федоров уже сообщал об отказе украинцам в медицинской помощи из-за недостатка медикаментов. Захватчики на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Недавно мы сообщали о том, что российские террористы формируют этнические криминогенные группировки по мигрантам.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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