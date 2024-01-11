Окупанти придумали новий цинічний спосіб "паспортизації" українців: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що загарбники видають пільгове вугілля, але тільки за наявності російського паспорта.

"Таким чином, українці без паспорта РФ, які не можуть придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", - йдеться в повідомленні.

Наразі на тимчасово окупованій території мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через неспроможність окупаційної "адміністрації" забезпечити життєдіяльність регіону.

"Однак росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів зміни демографічної ситуації в регіоні", - додали в ЦНС.

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.