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Окупанти придумали новий цинічний спосіб "паспортизації" українців: подробиці

Херсонська область, Четвер 11 січня 2024 20:03
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Окупанти придумали новий цинічний спосіб "паспортизації" українців: подробиці Архівне фото: Окупанти придумали новий цинічний спосіб "паспортизації" українців (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти на захопленій території Херсонської області придумали новий і цинічний спосіб примусової "паспортизації" населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що загарбники видають пільгове вугілля, але тільки за наявності російського паспорта.

"Таким чином, українці без паспорта РФ, які не можуть придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", - йдеться в повідомленні.

Наразі на тимчасово окупованій території мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через неспроможність окупаційної "адміністрації" забезпечити життєдіяльність регіону.

"Однак росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів зміни демографічної ситуації в регіоні", - додали в ЦНС.

Новини про паспортизацію РФ

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

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