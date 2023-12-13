Украинцы массово отказываются от получения паспортов РФ на оккупированных территориях, - ЦНС
Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Уже со следующего года украинцы без паспорта РФ будут считаться иностранцам на родной земле, но от 60 до 70% (в зависимости от региона) украинцев отказываются получать вражескую макулатуру", - отмечают в ЦНС.
Отмечается, что еще хуже для оккупантов ситуация с показателями смены номерных знаков: до 80% автовладельцев на временно оккупированных территориях отказываются ставить на свое авто фейковые вражеские номера.
Также Центр национального сопротивления призвал и дальше саботировать инициативы оккупационной администрации.
"Это заставляет россиян откладывать запреты на передвижение и трудоустройство украинцев, а значит и русификацию временно оккупированных территорий", - пояснили в ЦНС.
Новости о паспортизации РФ
Недавно мы рассказывали, что российские захватчики с начала 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.
Таким образом, оккупанты заставляют украинское население на захваченных территориях получать российские документы, что впоследствии позволит Кремлю оправдывать свои захватнические действия в отношении Украины.
Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации оккупанты использовали местных предателей. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.
Следует отметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения россиян по получению паспорта РФ, являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить по 10 тысяч рублей (3 тысячи гривен) за отказ от украинского гражданства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.