Украинцы массово отказываются от получения паспортов РФ на оккупированных территориях, - ЦНС

Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Уже со следующего года украинцы без паспорта РФ будут считаться иностранцам на родной земле, но от 60 до 70% (в зависимости от региона) украинцев отказываются получать вражескую макулатуру", - отмечают в ЦНС.

Отмечается, что еще хуже для оккупантов ситуация с показателями смены номерных знаков: до 80% автовладельцев на временно оккупированных территориях отказываются ставить на свое авто фейковые вражеские номера.

Также Центр национального сопротивления призвал и дальше саботировать инициативы оккупационной администрации.

"Это заставляет россиян откладывать запреты на передвижение и трудоустройство украинцев, а значит и русификацию временно оккупированных территорий", - пояснили в ЦНС.