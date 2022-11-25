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Оккупанты сообщают о новом обмене пленными

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 15:26
Оккупанты сообщают о новом обмене пленными Фото: Оккупанты сообщают о новом обмене пленными (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты заявляют о новом обмене военнопленными по форме "9 на 9". Обмен якобы должен произойти сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу "ДНР" Дениса Пушилина.

"Сегодня с Украиной происходит обмен по формуле 9 на 9", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что информацию о новом обмене пленными пока не комментируют в Украине.

Напомним, что Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского.

Также Украина вернула из плена еще 50 защитников.

Президент Владимир Зеленский высказался об освобождении 50 военных из российского плена в рамках обмена 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть всех, кого содержат оккупанты.

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