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Зеленский об обмене 50 военных: сделаем все, чтобы вернуть каждого

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Четверг 24 ноября 2022 23:44
Зеленский об обмене 50 военных: сделаем все, чтобы вернуть каждого Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался об освобождении 50 военных из российского плена в рамках обмена 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть всех, кого удерживают оккупанты.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на его вечернее заявление.

"Сегодня удалось освободить еще 50 украинских воинов из российского плена. Двое офицеров, 48 рядовых и сержантов. 15 из них были захвачены еще в Киевской области, на территории ЧАЭС. Семь были захвачены на Змеином. Наконец-то они все будут дома", - рассказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил руководителя Главного управления разведки МОУ Кириллу Буданову и его заместителя Дмитрию Усову, главу Офиса президента Андрея Ермака, руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, а также "всем, кто помогает".

"И мы сделаем абсолютно все возможное и невозможное, чтобы вернуть каждого украинца и каждую украинку, которых до сих пор содержат оккупанты", - подчеркивает президент.

Напомним, ранее СБУ показало эксклюзивное видео освобождения из плена полсотни украинских военных.

А также ранее сообщалось, что вчера, 23 ноября, из российского плена освободили еще 35 украинских бойцов и одного гражданского. Среди них также были защитники Мариуполя и нацгвардейцы, взятые в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения.

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