Зеленский об обмене 50 военных: сделаем все, чтобы вернуть каждого

Президент Владимир Зеленский высказался об освобождении 50 военных из российского плена в рамках обмена 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть всех, кого удерживают оккупанты.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на его вечернее заявление .

"Сегодня удалось освободить еще 50 украинских воинов из российского плена. Двое офицеров, 48 рядовых и сержантов. 15 из них были захвачены еще в Киевской области, на территории ЧАЭС. Семь были захвачены на Змеином. Наконец-то они все будут дома", - рассказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил руководителя Главного управления разведки МОУ Кириллу Буданову и его заместителя Дмитрию Усову, главу Офиса президента Андрея Ермака, руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, а также "всем, кто помогает".

"И мы сделаем абсолютно все возможное и невозможное, чтобы вернуть каждого украинца и каждую украинку, которых до сих пор содержат оккупанты", - подчеркивает президент.