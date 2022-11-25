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Окупанти повідомляють про новий обмін полоненими

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 15:26
Окупанти повідомляють про новий обмін полоненими Фото: Окупанти повідомляють про новий обмін полоненими (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти заявляють про новий обмін військовополоненими за формою "9 на 9". Обмін нібито має відбутися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу "ДНР" Дениса Пушиліна.

"Сьогодні з Україною відбувається обмін за формулою 9 на 9", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що інформацію про новий обмін полоненими поки що не коментують в Україні.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного.

Також Україна повернула з полону ще 50 захисників.

Президент Володимир Зеленський висловився про звільнення 50 військових із російського полону в рамках обміну 24 листопада. Глава держави наголосив, що українська сторона робить все можливе, щоб повернути всіх, кого утримують окупанти.

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