ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Краматорск под обстрелом. Три ракеты ударили по промзоне

Новина українською →
Краматорск, Воскресенье 25 декабря 2022 14:47
Краматорск под обстрелом. Три ракеты ударили по промзоне Фото: оккупанты ударили ракетами по Краматорску (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Три вражеские ракеты попали по промышленной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

Обновлено 15:18. Показаны последствия ракетных ударов по промзоне Краматорска.

"Тремя ракетами ударили российские оккупационные войска по Краматорску. Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное! - обошлось без человеческих жертв", - сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, кроме Краматорска, сегодня днем ​​оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и к этому часу они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами, ранена женщина.

"Подлецы снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации без жертв. Опасность не миновала, находитесь в укрытиях", - сообщил Гончаренко.

Краматорск под обстрелом. Три ракеты ударили по промзоне

Фото: оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Напомним, что 23 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города. Для атаки тогда российские войска использовали С-300.

Добавим, перед тем по Краматорску противник также нанес ракетные удары, одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая по территории промзоны одного из предприятий города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донбасс ракетный удар
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация