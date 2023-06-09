ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 18:05
Оккупанты после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке Фото: РФ после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские российские СМИ.

Как сообщается, оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря. Это вызвало панику посреди русских военных. Как заявляют россияне, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.

"Система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена после нанесенного ВСУ ракетного удара", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 9 июня, Telegram-каналами начало распространяться видео обстрела Арабатской стрелки. В частности, городской голова Мелитополя заявил, что обстрел был в районе оккупированного Геническа Херсонской области.

Оккупанты после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке

Фото: скриншот

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

В начале июня Минобороны РФ заявило о том, что украинские воины якобы начали "крупномасштабное наступление" на 5 участках фронта. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление еще не началось, но ждать его осталось не так долго.

Отметим, что с начала недели враг регулярно прибегает к распространению фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украинская сторона регулярно отрицает вбросы россиян.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное руководство Украины уже утвердило сроки начала контрнаступления, которое начнется, несмотря на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ПВО
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС