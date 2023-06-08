ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине опровергли фейк россиян о большом количестве погибших и раненых солдат ВСУ

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 21:43
В Украине опровергли фейк россиян о большом количестве погибших и раненых солдат ВСУ Фото: в Украине опровергли фейк россиян о большом количестве погибших и раненых солдат ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют вброс о том, что в Киев привезли большое количество погибших и раненых солдат ВСУ. Эта информация является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности в Telegram.

Российская пропаганда утверждает, что на киевском вокзале якобы встречали поезд, который прибыл из Купянска, с ранеными и убитыми во время контрнаступления ВСУ. Как "доказательство" россияне приводили фото с большим количеством авто скорой помощи на платформе киевского вокзала.

В Украине опровергли фейк россиян о большом количестве погибших и раненых солдат ВСУФото: фейк россиян о потерях ВСУ (t.me/spravdi)

Как выяснил Центр стратегической коммуникации, фотографию, которую публикуют россияне, сделал офицер 5 отдельной штурмовой бригады Булавка.

Обнародовал он ее в июне 2023 года, но сделал - в 2022. Это он подтвердил журналистам StopFake, показав соответствующий скриншот.

Фейки россиян о контрнаступлении

Отметим, на с начала этой недели российские оккупанты утверждают, что украинское контрнаступление уже началось. При этом Минобороны РФ рассказывает о "значительных потерях ВСУ" и "уничтожении техники, которую поставляли страны Запада".

При этом украинские официальные лица опровергают такие вбросы врага. В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивал, что контрнаступление еще не началось, но ждать его осталось не так долго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен