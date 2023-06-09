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Окупанти після ракетного удару ЗСУ терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці

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П'ятниця 09 червня 2023 18:05
Окупанти після ракетного удару ЗСУ терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці Фото: РФ після ракетного удару ЗСУ терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ.

Як повідомляється, окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря. Це викликало паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.

"Систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару", - сказано в повідомлення.

Зауважимо, що сьогодні, 9 червня, Telegram-каналами почало ширитись відео обстрілу Арабатської стрілки. Зокрема міський голова Мелітополя заявив, що обстріл був в районі окупованого Генічеська Херсонської області.

Окупанти після ракетного удару ЗСУ терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці

Фото: скріншот

Контрнаступ Збройних сил України

На початку червня Міноборони РФ заявило про те, що українські воїни нібито розпочали "великомасштабний наступ" на 5 ділянках фронту. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що контрнаступ ще не почався, але чекати на нього залишилося не так довго.

Зазначимо, що з початку тижня ворог регулярно вдається до поширення фейків, серед яких, наприклад "великі втрати ЗСУ" й "знищення техніки Заходу". Українська сторона регулярно заперечує вкиди росіян.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, військове керівництво України вже затвердило терміни початку контрнаступу, який почнеться попри підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

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