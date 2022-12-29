Оккупанты под Бахмутом сегодня потеряли почти полторы сотни солдат, - Череватый
Украинские военные сегодня, 29 декабря, ликвидировали почти 150 российских военных под Бахмутом (Донецкая область). В рядах врага также много раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на заявление спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона.
По его словам, сегодня на Бахмутском направлении оккупанты совершили 223 обстрела. Также там было зафиксировано 28 столкновений между украинскими защитниками и солдатами РФ.
Он отметил, что для атак оккупанты задействовали все виды артиллерии и вели танковый огонь для того, чтобы попытаться прорвать оборону ВСУ. Но благодаря украинским военным у них ничего не получилось.
"Враг потерял 144 человека убитыми и около 200 ранеными", - подчеркнул Череватый.
Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что украинские военные каждый день отбивают до 20 атак россиян под Бахмутом.
Также мы писали, что, по словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, оккупанты очень хотят захватить Бахмут, поскольку это открыло бы ему пути на другие опорные пункты на востоке.
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